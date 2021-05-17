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Полтора миллиона квадратных метров жилья могут ввести в эксплуатацию в 2021 году в Москве
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Полтора миллиона квадратных метров жилья могут ввести в эксплуатацию в 2021 году в Москве

Полина Долганова

Город

Полтора миллиона квадратных метров нового жилья планируют ввести в эксплуатацию в Москве в 2021 году по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что переселение рассчитанно на 30 тысяч жильцов.

Также продолжится подбор стартовых площадок.

— На сегодняшний день у нас подобрано 500 стартовых площадок площадью 7,9 миллиона квадратных метров во всех административных округах Москвы, — отметил заммэра.

По его словам, в это число входят 133 территории общей площадью 2,3 миллиона квадратов, которые сформированы на местах расселяемых домов, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что столичные власти разрешили открыть продажи более двух миллионов квадратных метров недвижимости. Заключения выданы на два миллиона 164 тысячи квадратных метров недвижимости, из них около 600 тысяч приходятся на нежилую площадь в составе жилой и на апартаменты.

Читайте также: Москомархитектура согласовала проект нового дома по реновации в Текстильщиках

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