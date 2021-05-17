Власти Москвы разрешили открыть продажи более 2 миллионов квадратных метров недвижимости

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Московские власти разрешили открыть продажи более 2 миллионов квадратных метров недвижимости с начала 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Отмечается, что за четыре месяца текущего года ведомство выдало 54 заключения о соответствии застройщиков и проектных деклараций нормам 214-ФЗ.

Всего заключения выданы на 2 миллиона 164 тысячи квадратных метров недвижимости, из них около 600 тысяч приходятся на нежилую площадь в составе жилой и на апартаменты.

Ранее столичный Росреестр рассказал, сколько соток земли самовольно присваивают себе физлица. Постановление об административных нарушениях получили 74 физических лица за первый квартал 2021 года.

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