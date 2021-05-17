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Столичный Росреестр рассказал, сколько соток земли самовольно присваивают себе физлица
Фото: pixabay.com

Столичный Росреестр рассказал, сколько соток земли самовольно присваивают себе физлица

Полина Долганова

Город

В первом квартале 2021 года специалисты Росреестра провели 321 проверочное мероприятие по соблюдению земельного законодательства. В 97 процентах случаев были выявлены нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Москве.

Отмечается, что постановление об административных нарушениях получили 74 физических лица. Из них 55 нарушений приходятся на самовольное занятие земельных участков. Примечательно, что с января по март прошлого года было зафиксировано всего 17 подобных случаев.

В пресс-службе уточнили, что за первые три месяца 2021 года средняя площадь самовольно занятого земельного участка составила 312 квадратных метров.

— К сожалению, тенденция по самозахвату земли не снижается. По закону владелец не имеет права самовольно использовать «свободную» землю рядом со своим участком, — рассказал заместитель руководителя Управления Росреестра по Москве Александр Левченков.

Размер штрафа при самовольном захвате земельного участка устанавливается от пяти тысяч рублей.

Ранее Москомстройинвест рассказал о работе с проблемными жилыми комплексами в столице. По данным ведомства, с начала текущего года в Москве введены в эксплуатацию дома для 718 обманутых дольщиков.

Читайте также: Почти 600 тысяч квадратных метров жилья ввели в ТиНАО с января по март

физические лицаРосреестрземельный участок
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