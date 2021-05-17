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Почти 600 тысяч квадратных метров жилья ввели в ТиНАО с января по март
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Почти 600 тысяч квадратных метров жилья ввели в ТиНАО с января по март

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

В первом квартале 2021 года в ТиНАО было введено почти 600 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Об этом рассказали в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Владимира Жидкина.

Отмечается, что такой показатель можно считать лучшим за последние четыре года.

— В 2018 году за этот период было введено 200 тысяч «квадратов» жилья, в 2019 году — 475 тысяч, в 2020 году — 511 тысяч, — говорится в сообщении.

По словам главы департамента, в этом году показатели по вводу жилья в ТиНАО могут быть увеличены. Если в начале года власти Москвы прогнозировали ввод порядка 2 миллионов квадратных метров жилья, то теперь темп работ позволяет рассчитывать на достижение трехмиллионного рубежа.

Владимир Жидкин напомнил, что всего с 1 июля 2012 года в ТиНАО ввели 16 миллионов квадратных метров жилья, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что Ленинградская и Московская области возглавили рейтинг российских регионов по показателю ввода жилья в 2020 году. В целом в минувшем году в России было введено 82,2 миллиона квадратных метров жилья. Это на 0,2 процента превышает показатель 2019 года.

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