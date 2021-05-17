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Названы регионы — лидеры по объемам ввода жилья
Фото: freepik.com

Названы регионы — лидеры по объемам ввода жилья

Татьяна Плотникова

Недвижимость

Ленинградская и Московская области возглавили рейтинг российских регионов по показателю ввода жилья в 2020 году.

В целом в минувшем году в России было введено 82,2 миллиона квадратных метров жилья. Это на 0,2 процента превышает показатель 2019 года. Из расчета на одного жителя России было введено 0,561 квадратного метра, при этом объем ввода в лидирующих и отстающих регионах различается в 40 раз.

Эксперты подчеркивают, что вопреки пандемии и ограничительным мерам по итогам 2020 года был зафиксирован рост жилищного строительства. Ускоренному восстановлению отрасли способствовали меры по поддержке рынка и продление программы льготной ипотеки на 2021 год.

Возглавила рейтинг Ленинградская область, где из расчета на одного жителя было введено 1,415 квадратного метра. На втором месте город Севастополь — 1,34 квадратного метра, третье место заняла Московская область (1,174). Также высокие позиции заняли Калининградская (1,146), Липецкая (1,086) и Тюменская (1,027) области.

Кроме того, значительные показатели продемонстрировали Сахалинская, Ульяновская и Калужская области, а также Краснодарский край – в этих регионах показатель ввода жилья на одного жителя превышает 0,8 квадратного метра.

При этом самый существенный прирост показателя отмечался в Сахалинской области (+32,7%), Калининградской области (+19,6%) и Краснодарском крае (+13,1%).

Аутсайдерами рейтинга оказались Мурманская (0,048) и Магаданская (0,064) области, Еврейская автономная область (0,09). В Забайкальском крае, Хабаровском крае и Амурской области было введено менее 0,2 квадратного метра жилья на человека. Замыкает список регионов Чукотка, где объем ввода жилья в прошлом году составил 0,034 квадратного метра на человека, сообщает РИА Новости.

Ранее россияне рассказали, какой первый взнос по ипотеке они могут оплатить.

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