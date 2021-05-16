Россияне рассказали, какой первый взнос по ипотеке они могут оплатить

Фото: pixabay.com

Большинство россиян могут внести в качестве первого взноса за ипотеку не более 20 процентов от стоимости приобретаемого жилья. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka.

— Около 54 процентов российских ипотечных заемщиков могут позволить себе внести не более 20 процентов от стоимости приобретаемого жилья, 37 процентов оплачивают от 20 процентов до 50 процентов стоимости приобретаемой недвижимости, только девять процентов — более 50 процентов, — передает слова аналитиков РИА Новости.

По словам аналитиков, почти 37 процентов респондентов откладывают на первый взнос около 30 процентов ежемесячного дохода. От 30 до 40 процентов ежемесячных заработков готовы откладывать 39 процентов россиян и всего пять процентов опрошенных отложат на первый взнос большую часть своих заработков.

Опрос показал, что жители Магадана, Омска и Тюмени чаще всего вносят более половины от стоимости жилья в качестве первого взноса. В Москве 16 процентов заемщиков готовы оплатить больше 50 процентов от стоимости жилья, в Московской области этот показатель составил 22 процента. При этом всего 10 процентов жителей Санкт-Петербурга, Сочи и Екатеринбурга готовы предоставить в качестве первого взноса более половины от стоимости квартиры.

По словам представителей компании Online-Ipoteka, в исследовании приняло участие 7500 жителей России.

Читайте также: Госдума обязала банки указывать причину отказа в ипотечных каникулах