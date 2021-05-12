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Госдума обязала банки указывать причину отказа в ипотечных каникулах
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума обязала банки указывать причину отказа в ипотечных каникулах

Евгения Владимирова

Экономика

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, обязывающий кредиторов объяснять заемщикам причину отказа в предоставлении им ипотечных каникул. Закон вступит в силу в течение 10 дней после официальной публикации.

Законодательство Российской Федерации предоставляет заемщикам, попавшим в трудные жизненные ситуации, право требовать у кредитора приостановления исполнения обязательств или уменьшения размера ипотечных платежей на срок до полугода. Физические лица, у которых из-за пандемии более чем на 30 процентов снизились доходы, вправе получить отсрочку платежей по кредитам на тот же срок.

На деле же заемщики часто жалуются на необоснованные отказы банков в предоставлении им такой возможности. Часто банки предлагают собственные программы реструктуризации кредитной задолженности, однако они часто оказываются экономически невыгодными для заемщиков.

Документ призван лишить кредиторов возможности давать необоснованные отказы в предоставлении ипотечных каникул нуждающимся заемщикам. Он обязывает финансовые организации уведомлять заемщиков о причинах отказа в изменении условий кредитного договора или договора займа, обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой.

После принятия закона заемщики смогут претендовать на получение информации о причинах отказа в предоставлении ипотечных каникул. Такая мера вынудит кредитные организации ответственнее подходить к рассмотрению вопроса об изменении условий такого договора, сообщает РИА Новости.

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Госдумазаконрассмотрение проекта закона
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