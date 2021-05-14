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Около 1,5 миллиона «квадратов» жилья по программе реновации введут в Москве в этом году
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Около 1,5 миллиона «квадратов» жилья по программе реновации введут в Москве в этом году

Иван Юминов

Город

Городские власти планируют ввести примерно 1,5 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации в этом году. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 14 мая.

— В этом году в рамках программы реновации мы планируем ввести в эксплуатацию порядка 1,5 миллиона квадратных метров жилья, передать под заселение почти миллион квадратных метров и обеспечить начало переселения около 30 тысяч жителей, — рассказал заммэра.

По программе реновации строятся 174 дома общей площадью почти три миллиона квадратных метров, отмечает Интерфакс.

Ранее сообщалось о том, что очередное переселение домов по программе реновации стартовало на востоке Москвы.

Читайте также: Более 80 столичных новостроек передали под заселение в рамках программы реновации

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