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Очередное переселение домов по программе реновации стартовало на востоке Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Очередное переселение домов по программе реновации стартовало на востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Измайловский проезд, 5А Карта всех событий

В столичном районе Измайлово началось заселение дома по программе реновации, в процессе которого новое жилье получат более 500 жителей. Всего на территории Восточного административного округа программа реализуется в семи районах. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Более 500 участников программы реновации в районе Измайлово приступили к переезду в новое жилье. Они получат квартиры в новостройке по адресу Измайловский проезд, дом 5а. Расселяемые дома находятся по адресам Никитинская улица, дом 5; 3-я Прядильная улица, дом 14, корпус 2, и дом 14, корпус 3; 2-я Прядильная улица, дом 3, корпус 2, — рассказал Сергей Левкин.

Всего программа реновации предусматривает переселение в районе Измайлово 59 жилых домов, в которых проживают 8,5 тысячи человек. Для их переселения подобрано 14 стартовых площадок.

Как уточнил Сергей Левкин, на территории Восточного округа в настоящее время под переселение передано 11 домов в семи районах, среди которых Перово, Северное Измайлово, Косино-Ухтомский, Измайлово, Восточное Измайлово, Богородское и Ивановское.

Ранее сообщалось, что первый дом по реновации в Царицыне поставили на кадастровый учет.

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