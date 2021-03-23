Крошечное жилье: почему в Москве растет популярность микроквартир

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве найдена самая крошечная квартира. Ее площадь составляет не более 11 квадратных метров. Однушка с отдельным входом расположена в сталинском доме возле главного здания МГУ. «Вечерняя Москва» узнала, сколько стоят подобные мини-квартиры и кто их покупает.

Маленькие пространства могут быть очень функциональными и уютными, если все продумать до мелочей, уверена риелтор Анастасия Сорокина. Именно поэтому, по ее словам, растет популярность крошечных квартир:

— В целом за последние пять лет было продано несколько сотен таких небольших квартир в столице. В основном их площадь составляла от 12 до 15 квадратов. Такие маленькие студии позволяют увеличить рентабельность рынка недвижимости. Особенно в период, когда сделки по продаже полноценного жилья приостанавливаются.

Микроквартиры в отличие от многоквадратного жилья сдаются на 10–15 процентов дешевле. При этом некоторые владельцы полноценных однушек увеличивают арендную прибыль, деля квартиры на две «капсулы».

Раньше, как заметила Сорокина, малогабаритными считались однушки площадью 33 квадратных метра. Но за последние годы габариты мини-жилья «ужались аж в три раза». И сейчас в новостройках столицы продаются «студии размером с чулан»: по 13 квадратов, а то и по 10, и даже 9.

— Такое крошечное жилье пользуется спросом у приезжих и амбициозных карьеристов. Интерес к ним проявляют и работающие студенты, которые не хотят селиться в общежитии и готовы снимать жилье, — говорит риелтор.

Сорокина также назвала капсульные квартиры «хорошим стартапом»:

— За относительно небольшие деньги вы приобретаете себе жилье и получаете московскую прописку. Да, пусть она крошечная, но ее всегда можно продать или сдать. В любом случае у вас имеется свой угол.

Стоимость микрожилья зависит от квадратуры и района, объяснила собеседница «ВМ»:

— В Ховрине, например, за однушку площадью до 10,4 квадратного метра вы заплатите около двух миллионов 964 тысяч рублей. На Авиамоторной аналогичное жилье уже обойдется в сумму свыше трех миллионов. В среднем ценник колеблется от 2,5 миллиона до четырех.

Анна Кандратьева приехала в Москву из Уфы. После нескольких лет, проведенных в общежитии, девушка решилась на покупку собственного жилья. Идею приобрести крошечную квартиру и не загонять себя в многолетнюю ипотечную кабалу подсказали родные. Студентке понравилась эта мысль, и теперь Анна живет в 15-метровой студии, за которую заплатила три с половиной миллиона рублей. Что немаловажно, речь идет не о голых стенах, а о жилье с полноценной отделкой.

— Мне кажется, что это хорошее вложение денег, поскольку моя квартира-студия находится практически в центре города. Ехать до «Охотного Ряда» минут 20, а все магазины и салоны — в шаговой доступности. Но самое главное, что поблизости Московское центральное кольцо, — объяснила собеседница «Вечерней Москвы».

Одному человеку такая квартира может показаться просторной, считает Анна. Девушке хватает пространства и для жизни, и работы, и учебы.

— Кровать у меня на втором уровне, а на первом — рабочая зона, кухня, ванная комната и диван, — описала свое жилье Анна.

Многие знакомые девушки, побывав у нее в гостях, отказались от идеи копить годами и пошли по ее пути.

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