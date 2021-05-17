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Москомархитектура согласовала проект нового дома по реновации в Текстильщиках
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Москомархитектура согласовала проект нового дома по реновации в Текстильщиках

Полина Долганова

Город
улица Артюхиной, владение 26АКарта всех событий

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы согласовал проект нового дома по реновации в Текстильщиках. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Стартовая площадка расположится по адресу улица Артюхиной, владение 26а.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что здание будет состоять из двух секций высотой 13 и 23 этажа, выполненных в коричневом цвете. Он также отметил, что общая площадь жилого комплекса составит около 20 тысяч квадратных метров.

Кроме того, территория вокруг будет благоустроена и озеленена.

Ранее сообщалось, что в столичном округе ТиНАО с января по март ввели почти 600 тысяч квадратных метров жилья.

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