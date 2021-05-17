Депутат поддержала идею расширения применения маткапитала

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Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею расширения использования материнского капитала.

Таким образом эксперт отреагировала на распространенное СМИ сообщение о предложении вице-премьера РФ Татьяны Голиковой разрешить оплачивать данными средствами образовательные услуги, оказываемые индивидуальными предпринимателями, а также дать возможность тратить эти средства на строительство жилья сразу после рождения малыша.

— Все, что будет расширять капитал, — это хорошо. Если семье не надо строить дом, значит, надо что-то другое. Женщине, может, ребенка надо лечить, а, может, что-то другое, — пояснила Тамара Плетнева.

При этом парламентарий затруднилась с ответом на вопрос, насколько расширение сферы применения маткапитала повлияет на рождаемость в стране. По ее мнению, это хорошие меры, но пока недостаточные для увеличения рождаемости, отмечает ИА «НСН».

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