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Депутат поддержала идею расширения применения маткапитала
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Депутат поддержала идею расширения применения маткапитала

Елена Фролова

Общество

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею расширения использования материнского капитала.

Таким образом эксперт отреагировала на распространенное СМИ сообщение о предложении вице-премьера РФ Татьяны Голиковой разрешить оплачивать данными средствами образовательные услуги, оказываемые индивидуальными предпринимателями, а также дать возможность тратить эти средства на строительство жилья сразу после рождения малыша.

— Все, что будет расширять капитал, — это хорошо. Если семье не надо строить дом, значит, надо что-то другое. Женщине, может, ребенка надо лечить, а, может, что-то другое, — пояснила Тамара Плетнева.

При этом парламентарий затруднилась с ответом на вопрос, насколько расширение сферы применения маткапитала повлияет на рождаемость в стране. По ее мнению, это хорошие меры, но пока недостаточные для увеличения рождаемости, отмечает ИА «НСН».

Читайте также: СМИ: Голикова предложила расширить направления использования маткапитала

семьяматкапиталТатьяна Голикова
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