СМИ: Голикова предложила расширить направления использования маткапитала

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальную сферу, выступила с инициативой законодательного закрепления новых сфер использования материнского капитала. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, Голикова предложила разрешить использовать маткапитал на самостоятельное строительство и реконструкцию личных домов непосредственно после рождения ребенка, а не по достижении им трехлетнего возраста, как в настоящее время.

Также вице-премьер выступила за разрешение тратить маткапитал на оплату образовательных услуг, которые оказывают индивидуальные предприниматели с соответствующей лицензией.

Как утверждают источники, если президент РФ Владимир Путин поддержит данные предложения, Министерство труда и социального развития получит поручение разработать соответствующие поправки, пишут «Известия».

Ранее стало известно, на что россияне чаще всего тратят маткапитал.

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