Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Коуч дала советы женщинам, как полюбить и принять себя
Фото: pixabay.com

Коуч дала советы женщинам, как полюбить и принять себя

Елена Фролова

Общество

Многие женщины, испытывающие неуверенность в себе и находящиеся в депрессии, не умеют отказывать другим людям. Они не могут сказать «нет» начальству, мужу и другим, при этом понимают, что их используют. Для того чтобы исправить эту ситуацию, надо выполнять специальные техники, которые помогут пополнить недостающую энергию. Советами о том, как это сделать, поделилась коуч, международный специалист по семейному образованию Светлана Кройцер.

— Если женщина часто себя критикует, у нее перестают получаться даже самые обычные дела, все валится из рук, а все потому, что она начинает излучать негативную энергию, — пояснила эксперт.

При этом, если неуверенной в себе даме переключиться на использование позитива, все пойдет само собой, в потоке. По мнению коуча, когда постоянно поддерживаешь высокий уровень энергии радости, то она перестанет истощаться и будет защищать судьбу от разрушения. Эксперт посоветовала стараться всегда быть на позитиве, даже если случаются серьезные проблемы.

Например, для достижения гармонии нужно принять свои несовершенства, научиться быть в настоящем, а не преследовать прошлое или мечтать о будущем. Эксперт посоветовала наслаждаться тем, что есть вокруг в данный момент. Не менее важно разрешить себе быть собой, отмечает ФАН.

Читайте также: Пять советов, как не зависеть от мнения окружающих: рекомендации специалиста столичного семейного центра

коучженщиныпсихология
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И на клумбах будут лампочки цвести

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Необъявленная кибервойна: опять во всем виноваты русские

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Откроем центр услуг для креативной индустрии

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Все мнения
О проекте