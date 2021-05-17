Коуч дала советы женщинам, как полюбить и принять себя

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Многие женщины, испытывающие неуверенность в себе и находящиеся в депрессии, не умеют отказывать другим людям. Они не могут сказать «нет» начальству, мужу и другим, при этом понимают, что их используют. Для того чтобы исправить эту ситуацию, надо выполнять специальные техники, которые помогут пополнить недостающую энергию. Советами о том, как это сделать, поделилась коуч, международный специалист по семейному образованию Светлана Кройцер.

— Если женщина часто себя критикует, у нее перестают получаться даже самые обычные дела, все валится из рук, а все потому, что она начинает излучать негативную энергию, — пояснила эксперт.

При этом, если неуверенной в себе даме переключиться на использование позитива, все пойдет само собой, в потоке. По мнению коуча, когда постоянно поддерживаешь высокий уровень энергии радости, то она перестанет истощаться и будет защищать судьбу от разрушения. Эксперт посоветовала стараться всегда быть на позитиве, даже если случаются серьезные проблемы.

Например, для достижения гармонии нужно принять свои несовершенства, научиться быть в настоящем, а не преследовать прошлое или мечтать о будущем. Эксперт посоветовала наслаждаться тем, что есть вокруг в данный момент. Не менее важно разрешить себе быть собой, отмечает ФАН.

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