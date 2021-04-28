Пять советов, как не зависеть от мнения окружающих: рекомендации специалиста столичного семейного центра

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В мире социальных сетей мы стремимся завоевать авторитет окружающих, постоянно переживаем о том, что подумают о нас друзья, знакомые и посторонние люди. Но в таком варианте поведения теряется наша личная индивидуальность. О том, как не зависеть от чужого мнения, рассказала специалист по социальной работе семейного центра «Западное Дегунино» Ольга Прокопенко.

— С детства я зависела от чужого мнения: всегда думала о том, как воспринимают меня одноклассники, друзья, а затем и коллеги по работе. В погоне за общественным признанием сидела на диетах, ухудшая свое здоровье, получила диплом по не интересующей меня специальности, потому что того хотели мои родители. Спустя годы я поняла, что не испытываю счастья и удовлетворения от своих поступков — просто потому, что уже не в состоянии поступать в соответствии со своими желаниями. Моя самооценка была на нулевом уровне, и я обратилась в семейный центр «Западное Дегунино». На мою просьбу о помощи мгновенно среагировали специалисты и психологи, которые провели со мной ряд занятий. Также я получила профессиональную поддержку и множество ценных советов, которые рекомендую к применению каждому, испытывающему такие же проблемы, — рассказывает москвичка Светлана.

Принимайте себя такими, какие вы есть

У каждого из нас есть свой уникальный стиль поведения, в котором мы выражаем свои мысли и жизненный опыт. Важно следовать своим желаниям и принимать себя как личность.

— Будьте собой, цените себя. Вы — яркая индивидуальность с сильными сторонами характера, на которые следует сделать акцент, — говорит Ольга.

Талант — главный помощник

У каждого из нас есть аспекты, в которых мы максимально талантливы. Обязательно следует сделать их визитной карточкой своей персоны. Так вы сможете не только совершенствовать свои навыки, но и создадите яркий и привлекательный образ.

— Допустим, вы любите петь и делаете это достаточно талантливо. Почему бы не усовершенствовать свое мастерство? Пройдите курсы по вокалу — и вот вы уже звездочка в любой компании, — советует Ольга.

Вы — личный пример для подражания

Совершенно не обязательно копировать образ любимой звезды или актера. Ведь так вы принижаете в себе личность, становясь тенью популярного человека. У каждого из нас есть свои желания — их и следует воплотить в жизнь. Не бойтесь экспериментировать — это лишь поможет вам выработать собственный стиль.

— Попытка стать кем-то никогда не завершалась успехом. Каждый из нас талантлив по-своему, главное — поверить в себя и принять свою уникальность, совершенствуя и оттачивая ее с каждым днем, — комментирует специалист.

Критика — друг или враг

Важно помнить, что критика бывает как дружественной, так и враждебной. Нужно научиться разводить эти понятия, ведь в первом случае человек желает вам добра, стараясь помочь советом, а во втором — лишь стремится вас задеть из зависти к вашему успеху.

— Прислушивайтесь к дельным советам — это взгляд со стороны, дружеская помощь, ведь мы не можем видеть себя во всех проявлениях личности. И старайтесь не обращать внимания на грубость и унижения: человек делает это лишь потому, что не может смириться с вашей индивидуальностью, считая, что его резкий тон осадит ваши проявления. Слушайте себя и свои желания, — рассказывает Ольга.

Семья — ваша главная поддержка

Кто первым делом поможет и поддержит все ваши начинания? Конечно же, ваши близкие люди. Обращайтесь за советом к ним, находите поддержку, прислушайтесь к их просьбам и мыслям.

— Близкое окружение — это те люди, которые знают вас очень хорошо. Они всегда готовы помочь найти ваши индивидуальные стороны, поддержать любые начинания и пережить те неудачи, которые ждут на пути изменений. Это ваша главная опора, — говорит специалист.

Помните, что меняться никогда не поздно, как и не поздно находить себя. Стремитесь к совершенству, прислушивайтесь к советам и отбрасывайте весь негатив. И знайте, что рядом всегда есть близкие люди, которые любят вас такими, какие вы есть!

Если вы понимаете, что не в состоянии самостоятельно справиться с возникшей проблемой, можете обратиться в столичные семейные центры, где вам окажут незамедлительную профессиональную помощь.

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