Производство контактов для микроэлектроники запустят в Москве

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Производство контактирующих устройств начнется в Москве к концу 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Александра Прохорова.

В пресс-службе уточнили, что высокотехнологичные комплектующие используются в установках для испытания микросхем.

Отмечается, что новые контактирующие устройства были разработаны еще в 2019 году. Тогда электроника прошла все необходимые испытания. В отличие от иностранных аналогов, изделия, разработанные в Москве, могут работать в широком диапазоне температур — от минус 60 до плюс 170 градусов по Цельсию. Такого эффекта помогли достичь современные высокотемпературные полимеры.

Годовой объем выпуска продукции запланирован в количестве 30 тысяч единиц. Так, предприятие-изготовитель «Тест-Контакт» станет основным поставщиком устройств на российском рынке.

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