Филологи рассказали о правильном произношении слова «ковид»

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Чаще всего в России слово «ковид» поизносят, ставя ударение на второй слог, однако в случае с этим слово пока не закрепилась точная орфоэпическая норма. Об этом рассказали филологи Государственного института русского языка имени Пушкина.

— В данном случае все-таки кови́д. Это ударение самое частотное в русскоязычной среде, и пока предпосылок к тому, чтобы ко́вид начал вытеснять кови́д, я не вижу. Есть люди, которые употребляют ко́вид. Это, видимо, те, кто много слушает или смотрит англоязычное СМИ. Но в основном говорят кови́д: и образованные, и необразованные, и молодые, и старые. Это говорит о том, что такое ударение устоялось и, видимо, таким и останется в ближайшее время, — цитирует профессора кафедры общего и русского языкознания Михаила Осадчего РИА Новости.

Он отметил, что в орфоэпические словари попадает наиболее распространенный вариант произношения, который принят в среде образованных граждан. При этом норма может измениться, когда иной вариант ударения слова закрепится в речи горожан с высшим образованием.

Как уточнила ведущий научный сотрудник Института Пушкина Александра Ольховская, между частотой использования слова и его закреплением в словарях существует прямая зависимость. Обычно на это уходит 5–10 лет. По словам ученого, быстрее всего на новую лексику реагируют специальные словари новых слов и значений. Она привела в пример Словарь новейших иностранных слов Шагаловой, в котором слово «свитшот» появилось уже через два года после начала его употребления в речи.

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