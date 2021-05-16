Президент РАН сообщил об ухудшении подготовки выпускников российских вузов

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Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил о падении уровня подготовки выпускников российских вузов, сообщает РИА Новости. В Нижнем Новгороде проходит форум «Молодежь и наука», на котором и состоялось выступление эксперта.

— Претензии, которые высказывает общество, — это качество студентов на выходе из университета. Оно, я могу сказать жестко, не улучшается. Я бы даже сказал, падает. Мы были свидетелями этого процесса в 1990-е и в 2000-е годы и связывали это с очевидной причиной беспорядка, который был в стране. Но тем не менее задача заключается в том, как нам это качество студента повысить, — заявил президент РАН в ходе панельной дискуссии «Doing science: наука молодых» на форуме «Молодежь и наука».

Сергеевотметил, что университеты переносят всю вину за плохую подготовку студентов на школы. Он предположил, что проблема может заключаться в низком статусе учителя. Академик подчеркнул необходимость работы со школьными учителями и повышении престижа профессии. По его словам, РАН уже проводит мероприятия по подготовке школьных педагогов.

Академик привел в пример базовые школы РАН, создаваемые при университетах России. На сегодняшний день в 32 регионах страны функционируют 100 таких школ. В них ученики могут учиться непосредственно у российских ученых. По словам Сергеева, не сегодняшний день одной из главных задач РАН является сопровождение учеными российской молодежи. По его словам, начинать такую совместную работу стоит еще в школе.

— На современном этапе, когда страны соревнуются за лидерство в технологиях, объединительной общей ценностью должна быть ценность науки. Мне хочется, чтобы мы в школах это внедряли, — подчеркнул президент РАН.

Российский форум «Молодежь и наука» открылся в субботу, 15 мая, в Нижнем Новгороде на площадке Нижегородского университета имени Лобачевского. Цель форума — диалог с молодежью, желающей связать свое будущее с наукой, и вовлечение ее в реализацию нацпроектов.

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