Фальков рассказал о возможной дистанционке для вузов

Фото: Пресс-служба Совфеда

В случае роста в стране заболеваемости COVID-19 российские вузы готовы провести приемную кампанию в режиме онлайн и перейти на дистанционную форму обучения. Об этом заявил глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков.

— Решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации, — сообщил он, отметив, что в стране накоплен хороший опыт дистанционной учебы, передает РИА Новости.

Ранее министр науки и высшего образования заявил, что российские абитуриенты в этом году смогут подать документы очно и дистанционно.

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