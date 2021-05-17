«Кладезь витаминов»: диетолог Ковальков рассказал о пользе салата оливье

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Врач-диетолог Алексей Ковальков объяснил, в чем польза салата оливье. По его словам, многие критикуют этот салат из-за ингредиентов и заправки, но на самом деле калорийность салата не очень высокая.

— В ста граммах порции оливье содержится всего 150 килокалорий. В стакане апельсинового сока — 120 килокалорий. Он состоит из картофеля, если его вымочить в воде, можно снизить гликемический индекс, лук, горошек, морковь. В вареной моркови самый большой гликемический индекс — 85, но салат без моркови вполне нормальный. Все эти вещества — кладезь витаминов, — отметил врач в своем блоге на YouTube.

Диетолог напомнил, что в ингредиентах содержатся витамины и микроэлементы, все они делают салат сытным и полноценным, там содержится белок, который каждый добавляет сам: мясо курицы, яйца или ветчину.

Ковальков подчеркнул, что заправку можно сделать самостоятельно или заменить на йогурт, а соленый огурец оставить. Поскольку в порции его не так много и на общее количество соли он не влияет.

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