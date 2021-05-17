Андрей Воробьев поручил привести в порядок зоны около торговых центров

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил привести в порядок территории около торговых центров и объектов сферы услуг. Об этом он заявил во время совещания с зампредами областного правительства и главами округов.

— Часто бывает, что территория, которая должна радовать глаз, оставляет желать лучшего. Все зоны, что прилегают к торговым объектам, должны быть приведены в надлежащий вид, — подчеркнул Андрей Воробьев.

Ранее сообщалось, что более 200 тысяч жителей Московской области присоединились к голосованию за благоустройство территорий на портале za.gorodsreda.ru, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Стать участником голосования можно до 31 мая. Сделать это могут граждане старше 14 лет.

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