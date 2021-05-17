Дворцовую площадь в Петербурге начали готовить ко Дню города

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Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге закрыли для туристов. Такую информацию предоставили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) России по Северной столице и Ленобласти.

Главную городскую площадь оградили железными перекрытиями. Там также установили палатки и другие временные конструкции. Рабочие ведут монтаж сцены для концерта, посвященного Дню города.

Праздник отметят в Петербурге 27 мая. Именно в этот день был заложен первый камень в строительстве крепости Санкт-Питер-Бурх. В этом году Петербург отметит 318 лет, напоминают «Невские новости». Традиционно в полдень будет произведен выстрел из пушки с Нарышкина бастиона, а вечером состоится фейерверк. Город уже украшают к праздничному дню.

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