Эксперты объяснили, зачем нужно расширение использования маткапитала

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Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила расширить применение материнского капитала. По ее мнению, можно разрешить оплачивать им частные образовательные услуги, которые оказывают индивидуальные предприниматели, а также дать семье возможность потратить маткапитал на строительство жилья сразу после рождения ребенка.

Эту идею поддерживают не только законодатели, но и представители общественности. Они предлагают разрешить инвестировать деньги в специальные банковские или брокерские продукты с минимальным риском, а также предоставить маткапитал женщинам, которые родят третьего ребенка после 1 января 2022 года.

Многие предлагают разные идеи, чтобы решить вопрос стремительного падения рождаемости в России. К примеру, в обществе уже возникли споры по поводу того, можно ли на законодательном уровне запретить женщинам делать аборты или предложить им отдавать нежеланных детей на воспитание в церковные приюты.

По словам лидера движения «За права женщин России» Людмилы Айвар, продление программы материнского капитала и включение в него семей с первенцами недолго будет способствовать всплеску демографии, отмечает ИА «НСН».

— Было бы хорошо, если такие выплаты будут назначать и на последующих детей, так как маткапитал платится всего один раз и за одного ребенка, — пояснила Людмила Айвар.

По ее словам, самое важное в этом вопросе, помимо самого маткапитала, это возможность социальной инфраструктуры для того, чтобы мама могла отдавать ребенка не только в детский сад, но и в ясли. Так она сможет выйти на работу и продолжать рабочую деятельность.

Тем временем экономист, эксперт в области внешних связей и корпоративных коммуникаций Андрей Лобода рассказал, что расширение легитимных возможностей по использованию материнского капитала свидетельствует об усилении вектора социального развития общества.

— Можно много размышлять, насколько полезен маткапитал для покупки жилья и ипотечного кредитования. Однако важно понимать, что сам сертификат материнского капитала становится ликвидным финансовым инструментом и может приносить доход выше официальной или неофициальной инфляции, — пояснил экономист.

Он также добавил, что для этого нужны проработанная регуляторная среда и первоклассные российские компании в области доверительного управления, отмечает ФАН. По его словам, уже около 30 лет в нашей стране ведется борьба с демографическим кризисом. Как правило, молодые семьи становятся заложниками кредитов. По мнению эксперта, многие люди просто не могут позволить себе второго и последующих детей.

— Выход есть, он гениально прост. Предложение моей землячки Татьяны Голиковой об использовании материнского капитала на самостоятельное строительство или реконструкцию личных домов важно детально и оперативно изучить, дать ему зеленый свет, — добавил Андрей Лобода.

Он считает, что многодетные семьи будут жить только в частных домах, построенных на участках от десяти соток.

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