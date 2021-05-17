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«Живет в аду»: Волочкова рассказала о жизни дочери Ариадны с папой
Фото: instagram/volochkova_art

«Живет в аду»: Волочкова рассказала о жизни дочери Ариадны с папой

Анастасия Прохорова

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как живет ее дочь Ариадна с отцом. По словам балерины, девочка заблокировала контакт в телефоне.

После расставания Анастасии Волочковой с Игорем Вдовиным у нее сложились непростые отношения как с бывшим супругом, так и с дочерью Ариадной. Некоторое время пара поддерживала связь ради наследницы, потом дочка стала жить с Вдовиным. Постепенно девочка стала вставать на сторону папы.

— Дочери Арише не понравилось, что я сказала правду про ее папу, что он украл у меня 3 миллиона долларов 12 лет назад. Я стала злейшим врагом. Мой номер телефона заблокирован с их стороны. Мне иногда хочется просто разрыдаться от предательства, разочарования и чувства большой несправедливости, — поделилась балерина.

Волочкова объясняет, что ее дочь в настоящее время «живет со своим отцом в аду» и запрещает ей об этом говорить.

— Она боится, что папа ее убьет, сделает ей плохо, если я расскажу об этом на всю страну, — рассказала звезда Starhit.

Напомним, Волочкова вышла замуж за предпринимателя в 2007 году. Позднее она рассказала, что свадебная церемония была фиктивной. Официально они так и не были расписаны и расстались вскоре после рождения Ариадны.

Читайтетакже: Анастасия Волочкова выложила в Сеть откровенную фотографию с отдыха

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