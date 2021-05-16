Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Анастасия Волочкова выложила в Сеть откровенную фотографию с отдыха на Мальдивах
Фото: instagram/volochkova_art

Анастасия Волочкова выложила в Сеть откровенную фотографию с отдыха на Мальдивах

Илья Ашуров

Звезды

Анастасия Волочкова вновь выложила в Сеть свою откровенную фотографию. На этот раз подписчики балерины увидели одну из фотографий с ее отдыха на Мальдивах.

На островах Волочкова отдыхала со своим возлюбленным. Последние дни она регулярно выкладывает фотографии с поездки. Зачастую перед пользователями Instagram предстают довольно пикантные кадры.

Реакция подписчиков Волочковой оказалась не однозначной: некоторые выразили ей свое восхищение, иные наоборот — разразились критикой в адрес балерины.

«Кто эта красотка?))»; «Опять Мальдивы. Сколько можно?»; «На этом фото даже на шее морщины убрали!»; «Шикарная! Отдохнувшая! Удачи!»; «Посмотрела на ваше фото и заряд энергии получила. Спасибо что вы есть!» – написали подписчики в комментариях к публикации.

Читайте также: «Не фанат твоего балета»: любимый мужчина Волочковой впервые выступил с заявлением

InstagramВолочковафотографии
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Юбилей Михаила Булгакова: время говорить о любви

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Все мнения
О проекте