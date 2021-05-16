Анастасия Волочкова выложила в Сеть откровенную фотографию с отдыха на Мальдивах

Фото: instagram/volochkova_art

Анастасия Волочкова вновь выложила в Сеть свою откровенную фотографию. На этот раз подписчики балерины увидели одну из фотографий с ее отдыха на Мальдивах.

На островах Волочкова отдыхала со своим возлюбленным. Последние дни она регулярно выкладывает фотографии с поездки. Зачастую перед пользователями Instagram предстают довольно пикантные кадры.

Реакция подписчиков Волочковой оказалась не однозначной: некоторые выразили ей свое восхищение, иные наоборот — разразились критикой в адрес балерины.

«Кто эта красотка?))»; «Опять Мальдивы. Сколько можно?»; «На этом фото даже на шее морщины убрали!»; «Шикарная! Отдохнувшая! Удачи!»; «Посмотрела на ваше фото и заряд энергии получила. Спасибо что вы есть!» – написали подписчики в комментариях к публикации.

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