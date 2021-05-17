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«Должен сидеть»: Соловьев предложил судить Чубайса за ненависть к советской власти
Фото: Пресс-служба Совфеда

«Должен сидеть»: Соловьев предложил судить Чубайса за ненависть к советской власти

Виктория Федотова

Власть

Российский журналист Владимир Соловьев раскритиковал политика Анатолия Чубайса за его заявления касательно советской власти.

— Его с государевой службы никак не выгнать. Сейчас он спецпредставитель президента по связям с международными организациями. По-моему, он всю жизнь был так или иначе связан с международными организациями. Его судить за это надо, — считает Соловьев.

Журналист отметил, что Чубайс знаменит финансовыми махинациями, а советскую власть он не любит из-за вранья.

— Он осознанно и много лгал, вводил в заблуждение Бориса Ельцина, рассказывая, что его ближайшие помощники готовят страшный заговор. Это мое субъективное мнение. Он лгал народу о целях приватизации и радостно говорил, что задача была — уничтожить коммунизм, — отметил журналист в программе «Полный контакт».

Соловьев считает, что целью Чубайса было разрушение СССР, а сам чиновник — «конструкт олигархического капитализма в России».

— На мой взгляд, он должен предстать перед судом за свои злодеяния и сидеть. А если бы у него была совесть, он бы исчез с публичной арены, — считает Соловьев.

При этом журналист добавил, что не знает, почему Чубайс до сих пор нужен российской власти.

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