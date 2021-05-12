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«Инстамерзость»: Соловьев резко осудил звезд, обесценивших трагедию в Казани
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

«Инстамерзость»: Соловьев резко осудил звезд, обесценивших трагедию в Казани

Виктория Федотова

Общество

Журналист Владимир Соловьев резко осудил блогера Андрея Петрова и рэпера Гуфа за обесценивание трагедии в Казани и неоднозначные высказывания о произошедшем в школе №174.

— Я даже не собираюсь говорить очевидные вещи. Вместе с тем, что мы увидели героизм учителей, которые защищали деток, мы увидели фантастическую низость ряда граждан. Я вот сейчас покажу одну мразь, вы можете даже не спрашивать, чем эта мразь известна. Этого поддонка зовут Андрей Петров. Это какая-то инстамерзость понятной сексуальной ориентации, — заявил Соловьев, показав нарезку сообщений блогера.

На ней Петров издевательским тоном говорил, что «тоже погиб после двух рюмок текилы, но воскрес», и якобы «эти дети попали в рай». Соловьев напомнил, что Петров ходит с охраной.

— Эту мразь никто, как клопа не раздавит, не надо этого делать. Я не призываю к насилию, я призываю государство, которое проявило неотвратимость наказания. А вот когда рэпер Гуф выкладывает фото с ружьем и пишет «Канань, мы с тобой», это он что имеет ввиду? — спросил журналист в своей программе «Полный контакт».

Он считает, что все концертные площадки, которые предоставят рэперу место для выступления, будут солидарны с ним.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще более 20 человек были госпитализированы с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция по которой предусматривает пожизненное лишение свободы. Во всех школах Казани в среду, 12 мая, отменены занятия, также глава республики объявил 12 мая днем траура.

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