Эксперты назвали топ-5 знаков зодиака, которые целуются лучше всех

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Названа пятерка знаков зодиака, представители которых целуются лучше всех. Об этом рассказали эксперты.

Лев

Обладатель титула «Самые сладкие уста» — безусловно, Лев. Его поцелуй, уверены эксперты, унесет к облакам и заставит забыть обо всех предыдущих возлюбленных. Страстная натура представителя этого знака, знающего себе цену, понимающего свою сексуальность и привлекательность, — идеальный вариант для первого свидания.

Дева

Представители этого знака зодиака очень неоднозначны и многогранны, они могут быть горячими любовниками и трогательными романтиками одновременно. Девы отлично сочетают напористость с нежностью и аккуратностью.

Скорпион

Скорпионы обладают страстью на высшем уровне. Они вспыхивают своим чувством мгновенно и ярко. Если партнер отвечает взаимностью, то буквально попадет в жерло вулкана.

Овен

Овен — тот знак, который подходит ко всему основательно и не допускает никакой спонтанности. Овен может поиграть с партнером, завести и подарить впечатления, которые запомнятся надолго.

Рак

Представители этого знака обожают целоваться и предаются этому занятию искренне. Раки достаточно смелы, именно поэтому они не будут ждать, пока объект страсти «созреет», пишет Пятый канал.

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