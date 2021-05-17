Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Эксперты назвали топ-5 знаков зодиака, которые целуются лучше всех
Фото: pixabay.com

Эксперты назвали топ-5 знаков зодиака, которые целуются лучше всех

Анастасия Прохорова

Общество

Названа пятерка знаков зодиака, представители которых целуются лучше всех. Об этом рассказали эксперты.

Лев

Обладатель титула «Самые сладкие уста» — безусловно, Лев. Его поцелуй, уверены эксперты, унесет к облакам и заставит забыть обо всех предыдущих возлюбленных. Страстная натура представителя этого знака, знающего себе цену, понимающего свою сексуальность и привлекательность, — идеальный вариант для первого свидания.

Дева

Представители этого знака зодиака очень неоднозначны и многогранны, они могут быть горячими любовниками и трогательными романтиками одновременно. Девы отлично сочетают напористость с нежностью и аккуратностью.

Скорпион

Скорпионы обладают страстью на высшем уровне. Они вспыхивают своим чувством мгновенно и ярко. Если партнер отвечает взаимностью, то буквально попадет в жерло вулкана.

Овен

Овен — тот знак, который подходит ко всему основательно и не допускает никакой спонтанности. Овен может поиграть с партнером, завести и подарить впечатления, которые запомнятся надолго.

Рак

Представители этого знака обожают целоваться и предаются этому занятию искренне. Раки достаточно смелы, именно поэтому они не будут ждать, пока объект страсти «созреет», пишет Пятый канал.

Читайте также: Названы пять знаков зодиака китайского гороскопа, которых ждет неожиданная любовь

мнение экспертовзнаки зодиакапоцелуй
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Продавцы войны и кризиса: чем обернется новый конфликт на Ближнем Востоке

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Поищите доброту в Бронницах

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Необъявленная кибервойна: опять во всем виноваты русские

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И на клумбах будут лампочки цвести

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Откроем центр услуг для креативной индустрии

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Все мнения
О проекте