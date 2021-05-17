Выставка «Сказка и быль» открылась в Музее А. С. Пушкина

Кадр из мультфильма «Сказка о рыбаке и рыбке»

Государственный музей А. С. Пушкина приглашает москвичей и гостей столицы увидеть новую выставку «Сказка и быль в иллюстрациях Татьяны Мавриной». Картины художницы на протяжении нескольких десятилетий остаются ярким явлением в истории книгоиздания.

Первая книга с иллюстрациями Мавриной была издана «Росгизместпромом». После первого опыта, который, по признанию мастера, «получился комом», «Союзмультфильм» предложил ей сделать эскизы к анимационной ленте «Сказка о рыбаке и рыбке». Эта работа принесла художнице премию на Международном кинофестивале в Карловых Варах.

Далее были работы над книгами: «Царевна Лягушка», «Солнце, месяц и Ворон Воронович», «Василиса Премудрая», «Козел», «Карусель», «Тройка».

«По щучьему велению» была удостоена первой премии на Международной книжной ярмарке в Лейпциге.

В иллюстрациях к поэме «Руслан и Людмила» «смешав» разные приемы письма, присущие русской иконе, лубку и персидской миниатюре, художница выработала свой стиль.

Выставка в музее А. С. Пушкина впервые представляет «вещественный мир» из личной коллекции Т. А. Мавриной. Это подборка женских головных уборов конца XVIII – середины XIX века, народный женский костюм, глиняные игрушки. Также демонстрируются более 100 иллюстраций к сказкам.

Выставка продлится до 3 октября, сообщается на сайте музея.

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