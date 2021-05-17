«Ждем хит»: семилетний сын Лазарева записал свою первую песню
Семилетний сын российского певца Сергея Лазарева записал свою первую песню. Об этом артист рассказал в своем Instagram-аккаунте.
— Ну все! Запел, — написал исполнитель, выложив фотографию сына Никиты у микрофона в студии.
В разделе «сторис» в Instagram Сергей Лазарев показал, как Никита готовился к работе со звукорежиссером. Теперь поклонники с нетерпением ждут дуэт отца и сына.
Подписчики звезды порадовали артиста своими комментариями, подчеркнув, что маленький Никита очень похож на своего отца: «Маленькое солнце, весь в папу!»; «Ждем хит»; «Лазарев 2.0».
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