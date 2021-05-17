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День пчел отметят в экоцентре «Пчеловодство»
Фото: www.sxc.hu

День пчел отметят в экоцентре «Пчеловодство»

Ольга Маркова

Культура

Экоцентр «Пчеловодство» приглашает москвичей и гостей столицы 22 мая принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Всемирному дню пчел.

Посетителей ждут познавательные, творческие и развлекательные сюрпризы и активности. В лекционной зоне спикеры поделятся знаниями о пчеловодстве, выборе пчелиных продуктов, проведении оздоровительных практик.

Кроме того, Мосприрода приглашает всех желающих пчелиный экодиктант. Его участников ждут интересные вопросы о внешнем строении, особенностях и экологической роли пчел.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.

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праздникМосприродапчела
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