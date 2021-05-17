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Эксперт подтвердил опасения бизнеса о резком повышении цен на сахар в 2022 году
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Эксперт подтвердил опасения бизнеса о резком повышении цен на сахар в 2022 году

Елена Фролова

Экономика

Министерство сельского хозяйства России приняло меры по урегулированию цен на сахар, которые в результате приведут к резкому скачку его стоимости в 2022 году. Так считает председатель совета директоров Союза участников потребительского рынка Петр Шелищ.

Ранее замминистра сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что существует вероятность подорожания сахара. Она пояснила, что в 2021 году сев сахарной свеклы ведется с отставанием. Учитывая соглашение о фиксации цен, это может сказаться на увеличении стоимости сахара.

Представители бизнеса уверены, что цены могут стать «запредельными». В свою очередь Петр Шелищ подтвердил данные опасения, передает «Общественная служба новостей».

— Я согласен с представителями бизнеса. Все будет так, как они говорят, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, действия сельскохозяйственного ведомства не смогут исправить ситуацию, поэтому к 2022 году стоимость данного продукта увеличится.

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