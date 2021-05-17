ВДНХ откроет летний сезон концертов 

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Летний сезон концертов откроется в оранжерее исторического павильона Республики Азербайджан на ВДНХ 21 мая.

Зрителям в первый вечер предстоит услышать концерт «Песни Апшерона» пианиста Риада Маммадова.

Музыкант представит авторские аранжировки азербайджанских и фарсидских народных песен. Главной особенностью вечера будет исполнение мугама (жанр азербайджанской музыки) в форме сюиты — произведения из нескольких контрастирующих частей.

На следующий день, 22 мая, выступит квартет «Мелодион». Музыканты исполнят произведения, объединенные темой времен года. Гостей ждут «Времена года» Антонио Вивальди и композиции аргентинского композитора Астора Пьяццоллы из цикла «Четыре времени года в Буэнос-Айресе».

В воскресенье, 23 мая, завершит концертную неделю выступление студии камерной музыки Simple Music Ensemble. Коллектив сыграет композиции из сериала «Молодой папа» итальянского режиссера Паоло Соррентино.

Читайте также: Фестиваль польских фильмов «Висла» пройдет в «Москино»