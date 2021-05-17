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Британское общество назвало скрытие завещания принца Филиппа мошенничеством
Фото: instagram.com/lina_dolcevita

Британское общество назвало скрытие завещания принца Филиппа мошенничеством

Анастасия Прохорова

Общество

Британское общество выразило возмущение по поводу скрытия завещания покойного супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа, назвав подобный жест мошенничеством. Претензии британцев выразил финансовый эксперт Дэвид Макклюр.

Королевскую семью Великобритании обвинили в мошенничестве, подчеркнув, что граждане страны должны знать, какую сумму оставил принц Филипп своим потомкам. Тем не менее, по словам адвоката королевской семьи лорда Вульфсона, представители рода имеют право не разглашать содержание завещания.

— Если это нормально для простых британцев, то почему не нормально для королевской семьи? Причина, по которой скрывается завещание, — мошенничество, — сообщил финансовый эксперт Дэвид Макклюр.

Он добавил, что такой жест является неискренним по отношению к обществу, пишет издание The Sun.

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