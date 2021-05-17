Британское общество назвало скрытие завещания принца Филиппа мошенничеством

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Британское общество выразило возмущение по поводу скрытия завещания покойного супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа, назвав подобный жест мошенничеством. Претензии британцев выразил финансовый эксперт Дэвид Макклюр.

Королевскую семью Великобритании обвинили в мошенничестве, подчеркнув, что граждане страны должны знать, какую сумму оставил принц Филипп своим потомкам. Тем не менее, по словам адвоката королевской семьи лорда Вульфсона, представители рода имеют право не разглашать содержание завещания.

— Если это нормально для простых британцев, то почему не нормально для королевской семьи? Причина, по которой скрывается завещание, — мошенничество, — сообщил финансовый эксперт Дэвид Макклюр.

Он добавил, что такой жест является неискренним по отношению к обществу, пишет издание The Sun.

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