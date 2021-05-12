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Поклонники Кейт Миддлтон нашли скрытый смысл в ее наряде
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Поклонники Кейт Миддлтон нашли скрытый смысл в ее наряде

Кирилл Николаев

Звезды

Новое видео появилось на YouTube-канале герцогов Кембриджских. На кадрах Кейт Миддлтон сидит в кремовой блузке.

Поклонники королевской семьи считают, что такой наряд супруга принца Уильяма выбрала не просто так. Они выразили мнение, что Миддлтон оставила зашифрованное послание мужу с признанием в любви. Именно в этой блузке она когда-то позировала на фотосессии в честь помолвки с принцем Уильямом.

Ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон впервые вышли в свет после смерти принца Филиппа.

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поклонникикоролевская семьяКейт Миддлтон и принц Уильям
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