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Принц Уильям и Кейт Миддлтон впервые вышли в свет после смерти принца Филиппа
Фото: twitter/KensingtonRoyal

Принц Уильям и Кейт Миддлтон впервые вышли в свет после смерти принца Филиппа

Полина Долганова

В мире

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон впервые вышли в свет после смерти принца Филиппа. В среду, 21 апреля, они посетили тренировочный корпус 282-й эскадрильи Королевских вооруженных сил, почетным главнокомандующим которой на протяжении 63 лет был покойный дедушка Уильяма.

Герцог и герцогиня Кембриджские предстали перед публикой в траурных нарядах. На принце был черный костюм, а его жена надела темное укороченное пальто.

Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Прощание с ним состоялось 17 апреля в Виндзорском замке.

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