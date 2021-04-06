Королевский биограф рассказал о первой любви принца Гарри

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После скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое они дали телеведущей Опре Уинфри, биограф британской королевской семьи Ричард Кей рассказал о девушке, с которой внук королевы был счастлив в течение семи лет и которую видели в качестве его жены в Букингемском дворце.

Кей считает, что Гарри сделал неправильный выбор в личной жизни. По его мнению, его законной женой должна была стать прежняя возлюбленная по имени Челси Дэйви, которую приняли все члены королевской семьи.

Биограф выразил уверенность в том, что именно Челси была настоящей любовью принца. Он отметил, что все их окружение понимало, что принц Гарри и Дэйви созданы друг для друга. Пара выглядела счастливой, а ссоры молодых людей, даже если случались, были непродолжительны.

Помимо Кея предпочтение Дэйви отдавал и другой эксперт — Анджела Левайн. Она утверждала, что девушка относилась с большим уважением и почитанием к традиции британских монархов, и это выгодно отличало ее от Маркл.

Астролог принцессы Дианы также выразила мнение, что женитьба на актрисе была ошибкой герцога Сассекского, которая еще приведет в будущем к серьезным последствиям, сообщает издание Express.

Гарри и Челси расстались после свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Девушка не посчитала нужным идти на торжество из-за неуверенностии страха оказаться в неловкой ситуации. Дэйви дала понять, что пока сама не готова к такому серьезному шагу.

Напомним, принц Гарри и его жена дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В нем они, в частности, рассказали о сложностях из-за цвета кожи их сына, а также о мыслях Маркл о самоубийстве во время беременности.

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