Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Королевский биограф рассказал о первой любви принца Гарри
Фото: instagram.com/sussexroyal

Королевский биограф рассказал о первой любви принца Гарри

Анастасия Колоскова

Звезды

После скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое они дали телеведущей Опре Уинфри, биограф британской королевской семьи Ричард Кей рассказал о девушке, с которой внук королевы был счастлив в течение семи лет и которую видели в качестве его жены в Букингемском дворце.

Кей считает, что Гарри сделал неправильный выбор в личной жизни. По его мнению, его законной женой должна была стать прежняя возлюбленная по имени Челси Дэйви, которую приняли все члены королевской семьи.

Биограф выразил уверенность в том, что именно Челси была настоящей любовью принца. Он отметил, что все их окружение понимало, что принц Гарри и Дэйви созданы друг для друга. Пара выглядела счастливой, а ссоры молодых людей, даже если случались, были непродолжительны.

Помимо Кея предпочтение Дэйви отдавал и другой эксперт — Анджела Левайн. Она утверждала, что девушка относилась с большим уважением и почитанием к традиции британских монархов, и это выгодно отличало ее от Маркл.

Астролог принцессы Дианы также выразила мнение, что женитьба на актрисе была ошибкой герцога Сассекского, которая еще приведет в будущем к серьезным последствиям, сообщает издание Express.

Гарри и Челси расстались после свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Девушка не посчитала нужным идти на торжество из-за неуверенностии страха оказаться в неловкой ситуации. Дэйви дала понять, что пока сама не готова к такому серьезному шагу.

Напомним, принц Гарри и его жена дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В нем они, в частности, рассказали о сложностях из-за цвета кожи их сына, а также о мыслях Маркл о самоубийстве во время беременности.

Читайте также: Биограф покойной принцессы Дианы раскрыл ложь Меган Маркл

Британиякоролевское семействопринц Гарри
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Арабы и бабы: славянская обнаженка в канун Рамадана

Руслан Клинский
Руслан Клинский

19 лет за стрельбу в метро: вынесен приговор полицейскому-убийце

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как взять кредит или микрозаем, не рискуя здоровьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

ДТП на Садовом: когда чужая жизнь — это расходный материал

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинным паспортам быть: это всего лишь вопрос времени

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Все мнения
О проекте
Читайте нас в