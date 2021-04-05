Биограф покойной принцессы Дианы раскрыл ложь Меган Маркл

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Биограф покойной принцессы Дианы Эндрю Мортон рассказал о лжи со стороны супруги принца Гарри Меган Маркл. Специалист оценил недавнее интервью герцогов Сассекских, которое они дали американской телеведущей Опре Уинфри, пишет Daily Mail.

Мортон отметил, что многое в словах Маркл нашло у него отклик. По его словам, похожие вещи говорила и принцесса Диана, когда еще была жива. Однако Мортон подчеркнул, что его друзья видели герцогиню, которая шла из супермаркета Whole Foods по Кенсингтон хай стрит с сумками, полными продуктов, прямо в Кенсингтонский дворец. Это не соответствует утверждениям герцогини о том, что ее буквально не пускали на улицу и ограничивали свободу перемещения.

— Другие друзья видели ее там и сям с друзьями в ресторанах. По мне, она вела нормальную жизнь, — отметил биограф.

Кроме того, он напомнил, как Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк на празднование дня рождения на частном джете. Это означает, по его словам, что паспорт супруги принца Гарри не был в исключительном распоряжении королевской семьи.

Напомним, принц Гарри и его жена дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В нем они, в частности, рассказали о сложностях из-за цвета кожи их сына, а также о мыслях Маркл о самоубийстве во время беременности.

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