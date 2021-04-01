Стало известно, кого из членов королевской семьи Меган Маркл обвинила в расизме

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Автор книг о британской королевской семье Колин Кэмпбелл допустила, что принцесса Анна является тем членом семьи, которого принц Гарри и Меган Маркл обвинили в расизме во время своего интервью.

Королевский биограф предположила, что супруги неправильно поняли слова принцессы. Писательница отметила, что принцесса всегда была против брака Гарри и Маркл, так как считала, что Меган не уважает традиции британской королевской семьи и из-за своего происхождения не сможет правильно и в полной мере исполнять свои обязанности.

По мнению Кэмпбелл, принц передал слова Анны своей жене, а та, в свою очередь, неправильно их восприняла, посчитав, что под словами о происхождении имелся в виду ее цвет кожи.

— Мы говорим о людях, которые выискивают оскорбления там, где их, очевидно, нет, — заключила биограф в своем YouTube-подкасте Chatting With Lady C.

Напомним, принц Гарри и его жена дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В нем они, в частности, рассказали о сложностях из-за цвета кожи их сына, а также о мыслях Маркл о самоубийстве во время беременности.

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