Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Стало известно, кого из членов королевской семьи Меган Маркл обвинила в расизме
Фото: instagram.com/sussexroyal

Стало известно, кого из членов королевской семьи Меган Маркл обвинила в расизме

Никита Абрамов

В мире

Автор книг о британской королевской семье Колин Кэмпбелл допустила, что принцесса Анна является тем членом семьи, которого принц Гарри и Меган Маркл обвинили в расизме во время своего интервью.

Королевский биограф предположила, что супруги неправильно поняли слова принцессы. Писательница отметила, что принцесса всегда была против брака Гарри и Маркл, так как считала, что Меган не уважает традиции британской королевской семьи и из-за своего происхождения не сможет правильно и в полной мере исполнять свои обязанности.

По мнению Кэмпбелл, принц передал слова Анны своей жене, а та, в свою очередь, неправильно их восприняла, посчитав, что под словами о происхождении имелся в виду ее цвет кожи.

— Мы говорим о людях, которые выискивают оскорбления там, где их, очевидно, нет, — заключила биограф в своем YouTube-подкасте Chatting With Lady C.

Напомним, принц Гарри и его жена дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В нем они, в частности, рассказали о сложностях из-за цвета кожи их сына, а также о мыслях Маркл о самоубийстве во время беременности.

Читайте также: Стало известно, где планирует рожать Меган Маркл

расизмБританиякоролевское семейство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Модные мальчики в ситцевых платьях

Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Все мнения
О проекте
Читайте нас в