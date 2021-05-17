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Народный календарь. Чего нельзя делать 18 мая, чтобы не навлечь на свой дом беды и неудачи
Фото: Pixabay

Народный календарь. Чего нельзя делать 18 мая, чтобы не навлечь на свой дом беды и неудачи

Василий Плиткин

Общество

В народном месяцеслове 18 мая получило название Ирины Рассадницы в честь мученицы Ирины. В этот день было принято жечь старую сухую траву на полях и высаживать рассаду капусты.

В этот день нельзя было оставлять на ночь грязную домашнюю утварь, иначе в доме могут навсегда поселиться темные силы. Они будут пугать всю семью и накличут беды и неудачи, верили наши предки. Запрещалось перепрыгивать и переступать через деревья, которые лежали около полей и огородов, люди верили, что их повалила Ирина, чтобы защитить их от нечисти.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 18 мая, чтобы не навлечь на свой дом беды и неудачи

Приметы погоды обещали похолодание, если зацвела черемуха. А если земля быстро впитывает воду, то лето будет сухим.

18 мая отмечаются Международный день музеев, День Балтийского флота ВМФ России и День Розовой Пантеры, который отмечают люди творческих профессий.

18 мая проходит Международный конкурс эстрадной песни Евровидение, в этом году он пройдет в Роттердаме. Впервые конкурс прошел в Швейцарии в 1956 году.

В этот день родились персидский и таджикский поэт Омар Хайям, император Николай II, певцы Владимир Качан, Сандра, Батырхан Шукенов.

Именины отмечают Яков, Адриан, Ирина.

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