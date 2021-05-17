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Эксперт оценил идею снижения нештрафуемого порога скорости
Фото: pixabay.com

Эксперт оценил идею снижения нештрафуемого порога скорости

Елена Фролова

Общество

Нештрафуемый порог превышения скорости в России могут снизить с 20 до 10 километров в час. Вице-премьер Марат Хуснуллин дал поручение Министерству внутренних дел (МВД) России до 1 августа представить правительству «согласованную позицию» по данному вопросу.

Если учитывать цели, которые ставит перед собой выполнение программы «Безопасные качественные автомобильные дороги», то можно понять, что это обязательный шаг, без которого нельзя будет выполнить задачу по снижению числа аварий на дорогах. Такого мнения придерживается исполнительный директор ассоциации «ОКО» Эльдар Тузмухаметов.

— Главной причиной травм и смертей на дорогах является именно скорость. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый дополнительный километр скорости транспортного средства повышает риск дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на три процента, ДТП с летальным исходом — на 4,5 процента, — подчеркнул Эльдар Тузмухаметов.

Поэтому, по его словам, эти 20 километров час считаются критичными, отмечает «Радио 1». Эксперт также добавил, что снижение нештрафуемого порога даст гарантию того, что водитель не будет несправедливо оштрафован.

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