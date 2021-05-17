Товарищеский матч между сборными Польши и России по футболу пройдет со зрителями

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Товарищеский матч между сборными Польши и России пройдет с болельщиками. Об этом в понедельник, 17 мая, рассказали в пресс-службе Польского футбольного союза (PZPN).

Встреча запланирована на 1 июня во Вроцлаве в рамках подготовки к чемпионату Европы. На матче смогут присутствовать десять тысяч зрителей, сообщает «Р-Спорт».

Евро-2020 собираются провести с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, среди которых Санкт-Петербург. Окончательный состав команд на чемпионате Европы следующий: группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия; группа С — Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

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