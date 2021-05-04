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УЕФА расширил заявку сборных на Евро-2020 до 26 футболистов
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

УЕФА расширил заявку сборных на Евро-2020 до 26 футболистов

Иван Юминов

Спорт

Исполком УЕФА утвердил расширение заявки сборных для участия в чемпионате Европы с 23 до 26 футболистов. Об этом сообщили в пресс-службе организации во вторник, 4 мая.

Отмечается, что это позволит снизить риски для команд из-за возможных положительных тестов на COVID-19. В заявку на определенный матч можно будет включить 23 игроков, в том числе трех вратарей.

Также УЕФА одобрил неограниченное число замен в заявке на турнир по причине серьезных травм или болезней до проведения первого матча. Заявки сборных должны быть представлены в организацию до 1 июня, отмечается на сайте УЕФА.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля этого года в 11 городах Европы.

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