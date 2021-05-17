МГРО «Единой России»: Число заявок на участие в праймериз увеличилось на 40 процентов по сравнению с 2016 годом

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Число заявок на участие в праймериз увеличилось на 40 процентов по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщили в пресс-службе Московского городского регионального отделения (МГРО) партии «Единая Россия» в понедельник, 17 мая.

— В этот раз на 40 процентов больше заявок, чем пять лет назад, в 2016 году. Больше 60 процентов претендентов не состоят в рядах «Единой России», — рассказал секретарь МГРО Андрей Метельский.

Заявок от кандидатов младше 35 лет — больше 30 процентов, добавил Метельский. Средний возраст кандидатов составил 41 год, на участие в процедуре подано 7636 заявлений.

— Мы продлили на две недели подачу заявок. Это принесло нам очевидно высокий интерес и соискателей, и выборщиков. Сегодня можно говорить о том, что около четырех процентов от общего числа избирателей Российской Федерации (это чуть больше четырех миллионов) — те, кто заявил себя в выборщики, — сообщил председатель федерального организационного комитета процедуры, сенатор Александр Карелин.

Больше половины участников процедуры не являются сторонниками партии, но готовы с ней объединиться на стадии предварительного голосования, уточнил Карелин. Кроме того, сенатор подчеркнул, что каждый третий партийный кандидат праймериз — волонтер, который в той или иной мере помогал в борьбе с пандемией COVID-19.

Всего в Москве зарегистрировано 452 заявки в Государственную думу. 238 человек поборются за попадание в партийный список, а 220 планируют выдвинуться по одному из одномандатных округов столицы.

— «Единая Россия» — единственная партия, которая проводит процедуру предварительного голосования и формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей. Сама процедура пройдет с 24 по 30 мая по максимально открытой модели: участвовать в ней смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги», — рассказал сенатор Карелин.

Отмечается, что итоги будут подведены 1 июня, а после этого список кандидатов от партии на выборы утвердит съезд.

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