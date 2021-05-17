Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Манижа узнала, что принадлежит сразу к 32 национальностям
Фото: 1tv.ru

Манижа узнала, что принадлежит сразу к 32 национальностям

Анастасия Прохорова

Звезды

Благодаря генетическому тесту исполнительница Манижа узнала, что она принадлежит сразу к 32 национальностям. По словам певицы, человек, сделавший генетический тест, может понять, например, откуда у него склонность к той или иной кухне.

— Наши гены могут многое рассказать о нас и наших предках. Пройдя тест на этническое происхождение, мы можем узнать, откуда произошли наши предки по мужской и женской линии. Истории происхождения, пути миграции наших предков. Мы можем узнать, к какой этнической группе мы принадлежим, — рассказала заведующая отделением лабораторной генетики клиники репродукции и генетики NGC Светлана Вяткина.

Однако, по словам таролога Марианны Абравитовой, сделав генетический тест, человек может даже получить объяснение своих предпочтений в различных сферах.

— Каждая национальность привносит свою ген-ноту: пристрастие в еде, реакция на музыку разных стран, — объясняет Абравитова.

Также она уверена, что восприятие, которое человек может испытать во время путешествия в другую страну или город впервые, тоже связано с генами, пишет Пятый канал.

Читайте также: Евровидение-2021: кому пророчат победу и что не так с Манижей

Генетикамнение экспертовМанижа
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Очень скверная шутка: не забывайте, что пуля — дура

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Продавцы войны и кризиса: чем обернется новый конфликт на Ближнем Востоке

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Профессия, выбранная по любви

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Поищите доброту в Бронницах

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Необъявленная кибервойна: опять во всем виноваты русские

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И на клумбах будут лампочки цвести

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Откроем центр услуг для креативной индустрии

Все мнения
О проекте