Манижа узнала, что принадлежит сразу к 32 национальностям

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Благодаря генетическому тесту исполнительница Манижа узнала, что она принадлежит сразу к 32 национальностям. По словам певицы, человек, сделавший генетический тест, может понять, например, откуда у него склонность к той или иной кухне.

— Наши гены могут многое рассказать о нас и наших предках. Пройдя тест на этническое происхождение, мы можем узнать, откуда произошли наши предки по мужской и женской линии. Истории происхождения, пути миграции наших предков. Мы можем узнать, к какой этнической группе мы принадлежим, — рассказала заведующая отделением лабораторной генетики клиники репродукции и генетики NGC Светлана Вяткина.

Однако, по словам таролога Марианны Абравитовой, сделав генетический тест, человек может даже получить объяснение своих предпочтений в различных сферах.

— Каждая национальность привносит свою ген-ноту: пристрастие в еде, реакция на музыку разных стран, — объясняет Абравитова.

Также она уверена, что восприятие, которое человек может испытать во время путешествия в другую страну или город впервые, тоже связано с генами, пишет Пятый канал.

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