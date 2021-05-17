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«Звучит эффектнее»: Агутин объяснил, почему у его дочерей другие фамилии
Фото: Instagram/agutinleonid

«Звучит эффектнее»: Агутин объяснил, почему у его дочерей другие фамилии

Анастасия Прохорова

Звезды

Российский певец и музыкант Леонид Агутин развеял слухи поклонников об отношении с дочерьми и их фамилиях. Об этом он рассказал в интервью.

Поклонники артиста давно интересуются, почему его дочери живут в разных странах и редко приезжают в Россию. Их также заинтересовало то, что девочки не носят фамилию отца.

— У нее официально в документах написано «Елизавета-Мария Варум-Агутина». И называть ее можно как Лизой Варум, так и Лизой Агутиной. Просто Лиза Варум звучит эффектнее. Поэтому я никогда не был против, все равно коротко будут называть так, — объяснил Агутин, рассказав, что дочь Лиза обрела славу в Штатах и к 22 годам стала настоящей рок-звездой.

Что касается Полины Воробьевой, дочери от балерины Марии Воробьевой, Агутин напомнил, что с мамой девушки он не состоял в официальном браке, а потому та не стала давать наследнице фамилию отца. Воробьева увезла дочку в Лондон, где было больше возможностей для самореализации, рассказал музыкант в интервью телеканалу НТВ.

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