Член Общественной палаты РФ Разворотнева организовала автопробег «За доступный гараж»

Фото: Сергей Харламов

Автопробег «За доступный гараж» состоялся в Москве. Инициатором выступила член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева. «Доступный город, доступный гараж» — с таким лозунгом 15 машин проехали по улицам пяти районов города в поддержку ее инициативы.

— Автопробег «За доступный гараж» — один из тех шагов, которые мы предпринимаем, чтобы убедить органы власти в том, что необходимо ставить и решать проблему нехватки парковок в больших городах. Мы не сможем одномоментно пересадить все население на общественный транспорт, потому что у граждан есть дачи, дети, которых необходимо возить из кружка в кружок, и так далее, — отметила Разворотнева.

Правозащитница уверена, что нехватка парковок превращается в острую социальную проблему: возникают вопросы относительно проезда спецтранспорта экстренных служб, порой доходит до стрельбы во дворах, когда граждане делят парковочные места. Нужно не только запрещать и сносить гаражи, необходимо делать компенсационные парковки и дешевые многоуровневые паркинги. Это общемировая практика, и столице тоже нужно идти по этому пути.

— В минувшую пятницу на площадке Общественной палаты РФ мы обсуждали предложение предоставлять владельцу сносимого гаража денежную компенсацию в размере реальной рыночной цены гаража или бесплатное место в паркинге. Теперь мы выдвигаем предложение создать рабочую группу при правительстве Москвы по строительству доступных паркингов. Мы настроены на сотрудничество с городскими властями в решении этой проблемы, — сказала Разворотнева.

Она предположила, что, кроме столичного правительства, в рабочую группу войдут депутаты Московской городской думы, члены Общественной палаты РФ, представители региональных ассоциаций автомобилистов, а также представители бизнеса.

По ее словам, необходимо предоставлять владельцу сносимого гаража, а также льготным категориям населения бесплатное место в паркинге. Для всех остальных категорий граждан стоимость места в паркинге не должна превышать 150–300 тысяч рублей.

Отдельно она подчеркнула, что коллапс, касающийся нехватки парковочных мест, связан с интенсивной застройкой города. Инфраструктура просто не успевает за стремительно растущими и уплотняющимися кварталами. Причина — в несоблюдении стандартов обеспечения жилых кварталов социальной, спортивной, дорожно-транспортной инфраструктурой, так как законодательно они не утверждены и носят лишь рекомендательный характер. Разворотнева призвала сделать их обязательными к исполнению и запретить новое строительство без реализации соответствующих стандартов.

СПРАВКА «ВМ»

В марте Светлана Разворотнева сообщила о своем желании баллотироваться в депутаты Государственной думы 8-го созыва по 201-му избирательному округу. На минувшей неделе она подала заявление в приемную комиссию партии «Единая Россия» об участии в предварительном голосовании, которое пройдет в мае.

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