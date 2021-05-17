Усиленные меры безопасности введут в Петербурге из-за матчей Евро-2020

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об усиленных мерах безопасности в Санкт-Петербурге и Выборгском районе Ленинградской области в связи с матчами чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, усиленные меры безопасности на территориях Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области будут действовать с 2 июня по 12 июля.

Евро-2020 собираются провести с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, среди которых Санкт-Петербург. Окончательный состав команд на чемпионате Европы следующий: группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия; группа С — Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

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