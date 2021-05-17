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Вильфанд предупредил о похолодании в центре европейской части России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вильфанд предупредил о похолодании в центре европейской части России

Кирилл Николаев

Общество

Похолодание, дожди и грозы ожидаются в центре европейской части России во второй половине недели. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, со среды, 19 мая, температура воздуха в Центральной России составит около 25 градусов тепла. В четверг, 20 мая, ожидаются дожди, а температура опустится до плюс 23 градусов.

Вильфанд отметил, что в субботу, 22 мая, и воскресенье, 23 мая, днем температура в Москве будет около плюс 20 градусов. Подобная погода является климатической нормой для второй половины мая. Также на выходных в столице ожидаются дожди, сообщает ТАСС.

Читайте также: Более 30 градусов жары впервые за сезон зафиксировали в Москве 17 мая

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