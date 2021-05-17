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ЦСКА победил «Зенит» в матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
Фото: Twitter / ПБК ЦСКА

ЦСКА победил «Зенит» в матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Кирилл Николаев

Спорт

Московский ЦСКА победил «Зенит» из Санкт-Петербурга в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в понедельник, 17 мая, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 78:73 в пользу красно-синих.

Самым результативным игроком матча стал канадский защитник «Зенита» Кевин Пангос. Он набрал 23 очка. В составе ЦСКА больше всех очков (17) набрал грузинский форвард Торнике Шенгелия.

Счет в серии до трех побед стал 1:0 в пользу ЦСКА. Следующая игра состоится в Санкт-Петербурге в среду, 19 мая.

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